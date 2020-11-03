Oakland is and will always be a part of our team’s identity.



“Oakland Forever," presented by @Rakuten, is a nod to the We Believe era and its turning point in Oakland’s basketball history.



To honor the Town, we partnered with Nike to put a spin on these classic uniforms. pic.twitter.com/d7nUAJLbzM — Golden State Warriors (@warriors) November 2, 2020

金州勇士隊的城市版新球衣被球迷酸爆了，他們的標語「永遠的奧克蘭(Oakland Forever)」令人尷尬。勇士上季遷出奧克蘭的甲骨文球場(現名奧克蘭球場)，使用舊金山的大通銀行中心(Chase Center)做為主場，並且他們與奧克蘭正為4000萬美元的債務對簿公堂。

甲骨文球場1996年動工整修(那時叫做奧克蘭阿拉米達郡球場)，花費1.5億美元，分期30年償還。勇士前任老闆Chris Cohan同意每年支付750萬美元。然而新老闆表示他們既然搬到舊金山，就不必再付一毛錢。原本的貸款必須繳到2026年。

雙方一路鬧到法庭，法院先前裁決勇士需要支付4900萬美元。勇士11月2日將官司再打到加州最高法院，隔天新球衣就亮相了，球迷當然覺得尷尬。「你們若真的在乎奧克蘭，為何不乾脆把貸款給還清？」不過在勇士隊看來，他們這些年繳納的已經超過本金了，剩下應該讓奧克蘭自己償還。

勇士60年代稱為「舊金山勇士隊」，1971年遷至奧克蘭改名「金州勇士」，以奧克蘭阿拉米達郡球場(2006年改名甲骨文球場)為主場直到2019年。沒想到將近50年的合作關係最後竟以這種方式分手。

(中時新聞網)