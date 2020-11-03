今年截至目前尚無颱風來台，水庫用水頻拉警報，桃竹苗日前實施二期水稻停灌讓農民叫苦連天。農委會今(3)日表示，2015年首度在桃竹苗種植旱作大豆，二期水稻改種大豆後每公頃用水量最多可省下約8800公噸，相較水稻省水達5成、每公頃多4萬元收益，今年為因應乾旱將擴大辦理。

農委會農糧署今日舉辦「大豆輪作制度發表暨產業媒合會」，農糧署署長胡忠一表示，近年在極端氣候影響下，農業生產面臨許多挑戰，台灣今年沒有颱風帶來雨水導致水情吃緊，因此辦理桃竹苗二期稻作停灌。

農委會從民2016年起開始推動「大糧倉計畫」，鼓勵水稻轉作雜糧及休耕地活化，不過農委會於更早的2015年起已開始在桃竹苗地區輔導種植旱作大豆，第一年種植面積為144公頃，今年估計可達530公頃，即成長2.68倍，有越來越多生產者陸續參與。

桃園區農改場助理研究員林禎祥指出，二期水稻改種大豆每公頃用水量可省下約6700到8800公噸，節水近一半，且北部水旱輪作使得蟲害減少，收割後大豆轉做綠肥也減少3成的肥料使用，成本下降及導入機械化管理，農民平均每公頃收益增加4萬餘元。

胡忠一進一步指出，今年起有二期稻作改種大豆的相關獎勵辦法，例如每公頃大豆種植面積補貼6萬元，高於過往的每公頃4.5萬；取得產銷履歷者每年每公頃還額外補助1.5萬，取得有機認證者則有3萬元。

另外學校午餐食用產銷履歷國產豆奶每瓶補助1.5元，國產有機大豆豆奶則是2元，希望透過鼓勵與補助方式加強媒合與食農教育，使國產大豆食用量提升，進而讓更多水稻轉作。

(中時 )