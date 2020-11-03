第20號颱風「閃電」預計周四(5日)開始西移，隨後太平洋高壓增強，將推著閃電往西移動，逐漸進入巴士海峽，台灣颱風論壇今天下午在臉書公布閃電最新預測路徑，表示由於歐洲數值預測再度北修，周五閃電可能直逼恆春半島，成為今年台灣補水最佳良機。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」今在臉書指出，依據最新資料顯示，周五上午閃電的暴風圈將掃過恆春海域，很有機會發布海上颱風警報，至於是否侵台、影響程度及風雨大小，需要看閃電「轉完圈，開始動了之後，在往西移動過程中，偏北的角度來判斷，周四將是關鍵。
台灣颱風論壇表示，閃電颱風目前依舊軟爛，發展不甚理想，要通過巴士海峽時，才有稍稍增強的機會。因此，除非閃電整個撞進來，不然降雨仍以台北、基隆、宜蘭、花蓮、台東、恆春及屏東為主。西部的風雨十分有限。
台灣颱風論壇說，現在閃電颱風路徑走向變數仍大，周三至周四會是關鍵期，而最靠近台灣的時刻，為周四下午到周五白天，周五午後就會逐漸遠離台灣。
(中時新聞網)
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