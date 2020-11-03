受益於中國家電及汽車需求熱絡，持續激勵亞洲ABS市場行情；據業者表示，由於目前中國ABS現貨供應呈緊縮的態勢，加上旺季來臨帶動下游消費量提升，連帶激勵國內ABS外銷報價續揚。

最新報價，國內ABS一般級外銷價2050美元/公噸，較上月同期漲近11%；國內ABS耐熱級外銷價2150美元/公噸，較上月同期漲逾10%。(商品行情網)

(時報資訊)