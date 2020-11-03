《商情》供不應求 國內ABS市場漲近11％ 15:402020/11/03 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受益於中國家電及汽車需求熱絡，持續激勵亞洲ABS市場行情；據業者表示，由於目前中國ABS現貨供應呈緊縮的態勢，加上旺季來臨帶動下游消費量提升，連帶激勵國內ABS外銷報價續揚。 最新報價，國內ABS一般級外銷價2050美元/公噸，較上月同期漲近11%；國內ABS耐熱級外銷價2150美元/公噸，較上月同期漲逾10%。(商品行情網) (時報資訊) #ABS #激勵 #外銷價 #公噸 #同期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》反應國際行情 國內11月DMF大漲逾25％ 16:312020/11/03 財經 中金A股掛牌 首日暴漲逾30％ 04:102020/11/03 全球財經 《美股掃瞄》大選前夕 道指大漲逾400點、標普500勁揚逾1％ 08:522020/11/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美10月製造業強勁擴張 10:512020/11/03 財經 《晨間解盤》買盤觀望 震盪整理(日盛投顧提供) 09:492020/11/03 財經 《商情》運價支撐 BDI指數反彈0.1％ 10:002020/11/03 財經 房市急漲警訊 台南高雄慎防價量背離 12:132020/11/03 財經 《港股》恆指早大漲478點 國企收復萬點失土 12:332020/11/03 財經 前10月陸房企融資破兆元人幣 11月迎償債高峰 03:522020/11/03 兩岸 華新科公開收購 閎暉上演慶祝行情 09:222020/11/03 財經 財經熱門新聞 美大選結果已定？華爾街不怕他當選 卻警告災難將來臨 - 財經 印度喊取代大陸成世界工廠未見進展 外媒解密為何企業不買帳 - 財經 美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺 - 財經 美大選後將出手打馬雲？專家爆背後驚人真相 - 財經 不甩白宮新主人是誰 北京鐵了心備妥陸美科技戰 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。