新冠肺炎的蔓延擴散，對一般旅客的載客量已大幅下滑，加上電子商務的需求增加，導致貨運能量的吃緊，加計聖誕節的購物高峰，貨運費率將再爬升。

目前專用的空運貨運每天飛行時數較平常多，以彌補載客客機腹部貨運空間的減少，而許多航空公司由於具吸引力的貨運費率，目前也開始沒有乘客的「空中飛行」，但是需求與能量仍極不對稱。

Seabury諮詢的貨運顧問主管Bloemen表示，貨運能量有20%缺口，目前多數貨運航線均滿載。而有限的貨運能力和較高的費率，意指高單價、高技術和時尚的項目產品將是空運公司的優先首選。

德國郵政旗下的DHL快遞上周表示，預計(聖誕)旺季期間線上購物和運送量將達前所未有的高量。

主要亞洲航空公司也將由於貨運強勁需求而在跨太平洋航線得益，將足以抵銷客運營收損失。

國泰航空上月曾表示，營運已近旺季水準，已加強跨太平洋航線，並增加無旅客的貨運飛行。

中華航空也指出，將儘可能使用其貨運飛機，新增貨機的交付，以滿足電子產品發布和線上購物的狂潮。

貨運費率曾在四五月達高峰，當時客運量見底，而口罩貨運需求增，現在則出現新的攀升。

(時報資訊)