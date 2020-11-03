5G手機換機潮湧現，鉅橡(8074)營運可望一路旺至明年，鉅橡副總經理馮興運表示，今年第4季是全年高峰，明年業績亦可望比今年好。

鉅橡深耕PCB製程墊材20餘年，目前市佔率高達90%，近兩年智慧型手機市場趨於飽和，且全球新冠肺炎疫情延燒，衝擊到智慧型手機市場，亦讓鉅橡去年營運表現不佳，不過隨著5G手機換機潮啟動，鉅橡營運擺脫去年谷底，今年下半年營運漸入佳境。

在轉投資部分，鉅橡歷經3年多努力，從墊板、電木板跨足美耐板產品，以自有品牌「多娜彩」搶攻國內建材市場，挾通過美國UL認證電子級絕緣墊材板的高標準生產美耐板，今年3月推出「LAVI樂維」產品，深受室內設計團隊青睞，出貨也逐步放量，今年9月美耐板營收貢獻達1200萬元，成為鉅橡營運成長新動能。

受惠PCB客戶庫存消化完畢，回補啟動拉貨動能，且電木板產品下游應用領域拓展，甚至PCB產業中的ABF載板，也將採用電木板產品，加上美耐板產品營收挹注，鉅橡9月合併營收1.21億元，較上月成長21.7%，較去年同月成長17.5%，創下近23個月新高，累計第3季合併營收3.38億元，年增率2%，累計前9月合併營收為9.13億元，年減2.36%。

隨著美系手機品牌廠旗艦新機上市，且傳統電子旺季，NB、平板等消費性電子需求穩定，鉅橡墊板及電木板第4季出貨有望持續成長，馮興運表示，今年第4季是全年高峰，明年在本業轉佳及轉投資—鉅莊企業美耐板產品業績挹注下，業績可望比今年好。

(時報資訊)