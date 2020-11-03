據最新實價揭露，由大陸建設投資興建的台中七期豪宅「寶格」，今年8月18樓以總價1.82億售出，單價高達92萬，不僅刷新該社區的新高紀錄，更擠下「寶輝秋紅谷」34樓的78萬單價，空降成為台中今年度豪宅單價王，同時也是實價登錄以來，台中第二個登上9字頭的豪宅社區！

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，一般豪宅高樓層因為景觀遼闊，隱密性高，因此高樓單價在社區也名列前茅，且最高單價多半是頂樓戶，具定錨作用，中低樓層不易改寫交易紀錄，而寶格樓高39層，最高價紀錄原為頂樓樓中樓戶別的84.6萬，這次中間樓層18樓戶刷新單價紀錄，確實令人訝異。不過實價登錄備註欄揭示，該戶為「實品屋」，總價其實包含了裝潢費及傢俱設備費，「嫁妝一牛車」因此單價衝高，不過寶格交易再寫高價紀錄，也印證了今年台中豪宅市場熱度。

張旭嵐指出，自美中貿易戰引發台商返國投資之後，國內近年的豪宅買氣就漸展活力，加上今年利率下探、貨幣貶值，更促使富人積極調整資產配置，把錢投入房地產市場，進而讓指標性豪宅交易升溫。

台灣房屋南屯大墩特許加盟店店東梅國瑜透漏，中部地區的中彰投雲等縣市，是台灣傳產重鎮，潛藏許多隱形富豪，這些作風低調的客群，一直以來都是台中豪宅的重要買盤；而近來台中市場又加入了歸國台商及來台港商的客源，且台中市區亦不乏老豪宅住戶換屋，讓市場需求提升不少，加上近年景氣表現確實比往年好，才讓台中豪宅得以在供給仍多的情況下，屢屢寫下高價標竿。

(時報資訊)