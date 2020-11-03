因應明年元月開放美豬進口，新竹市長林智堅（左）鼓勵商家申辦台灣豬標章。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

因應蔡政府明年元月開放美豬進口，新竹市政府為維護市民健康及消費者權益，推動相關業者落實食安及食材來源標示，市府並首創開設「台灣豬標章諮詢窗口」，由動保人員駐點，商家若有申辦台灣豬標章問題都可多利用。

市府產發處表示，市府表示為配合中央政策，即日起凡具有商業登記的餐廳業者、食品業者、通路商、加工食品商等，可透過市府產業發展處1樓服務櫃台設置的「台灣豬標章諮詢窗口」，由專人協助申請台灣豬標章；未有商業登記的攤販也將配合中央畜產會開放申請時程，積極輔導業者申辦。

市府將加強宣導，請商家將「台灣豬識別標章」張貼於明顯處，讓消費者清楚識別肉品來源，捍衛市民健康。

市府指出，農委會為便利具商業登記或稅籍登記店家申請標章，已建置台灣豬證明標章申請網（https://taiwanpork.naif.org.tw）提供線上辦理，只要使用工商憑證或自然人憑證身分確認、填寫店家資料、同意使用切結及契約書、上傳肉品來源證明資料等4個步驟即可完成申請程序。

在經中央畜產會審核通過後即會寄送標章，同時在該標章申請網將以地圖顯示店家位置及相關資訊，提供民眾查詢及就近消費。

市長林智堅表示，市府非常重視市民的食安權益，除了督促相關店家全面落實食安及食品標示相關規定外，也會透過跨局處合作，建立完善的安全防護網。

另，市府已於9月超前部署，邀請新竹市所有肉品業販售業、製造業、餐飲業及公會等輔導與溝通，持續宣導肉品標示相關政策，並於明年1月起擴大稽查並加強肉品來源追溯，若有標示不實，將依食品安全衛生管理法開罰，以確保市民朋友在市場能夠安心選購國產豬肉及各式加工製品。

(中時 )