桃園市衛生局於1日配合桃園地方檢查署與移民署專勤隊，查獲近年第1起越籍移工執行醫學美容外科醫療業務違法案件，1名越籍女性移工不具合格醫師資格，於桃園火車站後站附近大樓內私設美容工作室，地檢署率員查緝時，該外籍移工正為其同國籍同胞的外籍勞工進行臉部麻醉行為。

衛生局稽查員在美容工作室及其住家查獲手術切刀、針具、電燒筆、肉毒桿菌菌液、玻尿酸藥劑、麻醉藥物等醫療用具和藥劑，工作室內的垃圾桶內發現血液殘留棉片。經過仔細比對後發現，該違法移工使用一般美容醫療的用具及藥劑提供美容服務，項目有除痣、肉毒桿菌菌液及玻尿酸施打、外科膿皰去除、外科手術縫雙眼皮等醫療業務，違法移工自述收費自700元至5000元不等，同時接受同國移工召喚至指定地點執行醫美工作。

當日查核時，該名越籍移工承認有執行醫療美容工作，衛生局稽查員要求配合繳交醫美服務清冊及帳本，該名違法外籍移工拒絕配合，而該案件全數相關證物，包括涉案女性越籍移民入出境資料、醫療器具、非法進口藥品、不當所得現金、相關醫療紀錄及金流資料，皆由移民署及桃園地方檢察署查扣，當日並現場逮捕該名越籍移工，全案已由司法單位進行偵查。

衛生局長王文彥表示，醫師法第28條規定，未取得合法醫師資格，執行醫療業務者，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。經查該名越籍移民未具醫師資格，私自於美容工作室為民眾進行醫療業務行為，違反醫師法第28條規定。

衛生局稽查員在美容工作室及其住家查獲手術切刀、針具、電燒筆、肉毒桿菌菌液、玻尿酸藥劑、麻醉藥物等醫療用具和藥劑，工作室內的垃圾桶內發現血液殘留棉片。（姜霏翻攝）

(中時 )