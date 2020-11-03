新北市海山警分局交通宣導團2日至板橋區中山國小進行交通安全宣導，提醒學童「行」的安全，現場並以有獎問答的寓教於樂方式，加深學童對交通安全的觀念，提醒學童養成良好習慣，並落實於生活中，外出時應穿著明亮衣物或配戴反光配件，以維護自身交通安全，如此才能快樂出門，平安回家！

新北市海山警分局交通宣導團2日至板橋區中山國小進行交通安全宣導。（海山警分局提供）

新北市海山警分局交通宣導團2日至板橋區中山國小進行交通安全宣導。（海山警分局提供）

海山警分局表示，過馬路時要記得「停、看、轉、揮、動」五字口訣，具體的實踐內容就是：

1、停：停人行道不強行。(行人應停在人行道上，因大型車有內輪差及視覺死角，可避免大型車轉彎時遭波及，並確認綠燈亮秒數足夠再通行）

2、看：看看號誌小綠人。（行人要依行人號誌「小綠人」指示通行，不是看行車號誌「圓燈或箭頭綠燈」，確定小綠人燈亮了才可以準備通過）

3、轉：轉左轉右等車停。（通過路口時眼睛應先看左邊→看右邊→再回頭看左邊，確認雙向無來車，也可避免轉彎車因視線死角無法看到行人通過。）

4、揮：揮手微笑表謝意。（小朋友因為身型較不易被發現，確認車輛有看到行人都已經停下來，再進入行人穿越道，同時我們可以揮一揮手向駕駛人表達謝意）

5、動：動身起步快步行。（快步通過路口，過馬路勿當低頭族、慢慢散步，而影響車行順暢）

海山警分局長林温柔呼籲，駕駛人行經路口應「慢」、「看」、「停」，確實減速暫停讓行人先走，而行人也不要搶快擅自違規穿越馬路，行人應在劃設的人行道上行走，不可任意攀越欄杆，如果沒有人行道，應靠邊行走，遵守交通標誌、標線、號誌的指示或警察的指揮，並注意周遭之人車動態，才能確保你我的安全。

(中時 )