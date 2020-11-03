美國總統大選選戰激烈，民主黨總統候選人拜登在選前全國民調中，一路都領先現任總統川普，而美國部分州別已經進入11月3日開始投票，引發全球關注。對此，前外交官介文汲今(3日)在廣播節目中分析，「拜登取得勝利應該是相對機率較高」。

介文汲在廣播節目「千秋萬事」中談美國大選，他直言，從沒看過美國這麼多極端組織、街頭鬥毆發生的這麼頻繁，真的是川普要負責，他把社會往兩邊推，激化社會矛盾，逼出基本盤，美國這次真的把民主制度缺點顯現的一覽無遺。

另外，多個民調顯示是拜登將獲勝，對此，介文汲說，以目前結果，都是拜登領先，會不會發生2016年的歷史重演，當時希拉蕊明明贏了公民票（6585萬3514張VS.川普6298萬4828張），卻以選舉人票落後77張落選（川普304張選舉人票，希拉蕊227張），加上郵寄投票增加變數，對此，他則認為「現在發生這種機率蠻難的」。

介文汲也說，拜登取得勝利應該是相對機率較高，台灣政府因為挺川普太直接，恐怕將面臨秋後算帳，且任何選舉經濟還是很大問題，加上現在美國經濟很差，很多產業受影響，加上防疫失敗是川普丟失選票很重要的關鍵。

介文汲直言，倘若川普當選的話，那麼可以說是顛覆大家平常的邏輯和常識；另外，他也預測拜登將會當選，不過，屆時川普會耍賴。

(中時新聞網)