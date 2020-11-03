高雄市政府決定將興建8,800戶社會住宅，其中，位於亞洲新灣區豪宅林立的「集盒貨櫃聚落現址」，基地面積約2.3公頃，將興建1600戶，只租不售，預估2024年到2025年間，只要符合申請資格者，即可以相對便宜的租金，進駐亞洲新灣區。

高雄都發局3日下午表示，高雄市政府3日舉行的市政會議中，都發局長楊欽富宣布，將與中央共同推動8,800戶社會住宅，照顧弱勢、青年及企業員工，落實居住正義，並就高雄市社會住宅興辦計畫進行說明。

高雄都發局長楊欽富表示，未來，高雄市將興辦8,800餘戶社會住宅，其中，有13處、計6,000餘戶，由內政部指示國家住都中心興辦，分別位於岡山、楠梓、仁武、左營、三民、前鎮、鳳山、小港等人口密集行政區。

他指出，高市府則是以大眾運輸導向、產業發展區為選址戰略思維，選定岡山、前鎮、大寮等行政區，自行規劃興建3處、計2,800餘戶，未來將可出租企業員工及弱勢族群居住，落實居住正義。

楊欽富說，高市府興建的3處，第1處位於岡山區大鵬九村市有土地，約可提供700餘戶。該基地方整、鄰近捷運南岡山站，未來更可提供予橋頭科學園區及路竹科學園區的就業人口居住，預計於2021年6月動工。

第2處前鎮區亞灣智慧公宅，位於集盒貨櫃聚落現址，約可提供1,600餘戶，以因應5G、AIoT創新園區發展的居住需求，作為高雄智慧公宅的新典範，預計於2021年底進行工程發包。

楊欽富指出，第3處大寮捷運主機廠基地，鄰近和發產業園區、大發工業區並緊鄰大寮捷運站出口，將採分期方式興建，第一期將興辦400餘戶社會住宅，預計於2022年6月進行工程發包。

(工商 )