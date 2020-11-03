頭份市恆誼化工公司發動員工打掃中華路沿線。（謝明俊攝）

頭份市恆誼化工公司發動員工打掃中華路沿線，頭份市長羅雪珠也加入清理垃圾。（謝明俊攝

在頭份設廠近60年的恆誼化工公司，為加強敦親睦鄰，3日上午特別發動員工7、80人，協助打掃廠區前方中華路沿線道路，全長近3公里，頭份市長羅雪珠及當地2名里長都到場感謝廠方熱心公益，將中華路掃灑乾淨，替市民眾營造更好的居住品質。

恆誼化工公司座落在頭份市蘆竹里，早在60年前成立開始運作至今，是頭份石化工業的先驅廠商之一，造就許多頭份人的工作機會，有許多人是靠著恆誼公司養活一家人，對頭份的就業發展貢獻有目共睹。

恆誼化工公司位處蘆竹里，並與民生里為鄰，廠方平日加強睦鄰都會參加2個里的相關活動，提供資源贊助，並經常協助社區捐助物資給弱勢居民，在當地企業形象甚佳。

日前，恆誼化工公司總經理賴清淵為回饋鄉里，主動洽詢頭份市公所有何可以加強敦親睦鄰工作的，市公所經檢視相關市政需求後，認為目前清潔隊人力不足，因此，部分重要街道的清潔工作欠缺人力維持，因此，建議可以指派人員協助市公所對公司周邊環境清理，可以達到公所、廠家及住民三贏，恆誼化工因而決定發動員工不定期清理灑掃廠商前方中華路兩側，協助維護市區道路整潔美觀，獲得頭份市長羅雪珠支持肯定。

3日上午，恆誼化工公司發動7、80名員工清掃中華路沿線，羅雪珠與蘆竹里長陳吉村、民生里長溫文絰特地到場感謝廠方熱心公益，廠方人員將廠區北至至民生里活動中心，南至尖山米粉街全長約2.5里的中華路沿線打掃乾淨，讓市區街道煥然一新。

(中時 )