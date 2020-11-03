台灣目前進入冷熱交替的季節，通常會讓罹患過敏性鼻炎的民眾相當不舒服，家醫科醫師陳柏臣近日上節目時，表示有位女性求診表示「單邊鼻塞」問題嚴重，而且情況一直沒有改善，後來診斷後發現對方鼻腔竟長了「菜花」，讓人相當傻眼。

家醫科醫師陳柏臣近日上節目《醫師好辣》，有位病患求診表示「單邊鼻塞」問題嚴重，但按常理過敏性鼻炎多為「雙邊堵塞」，因此便邀請耳鼻喉科醫師一同看療，竟診斷出病患鼻腔內長了菜花，沒想到陪同病患來的友人竟脫口而出：「他那麼喜歡射妳臉上，要記得憋氣才不會嗆進去」，意外爆料閨房情趣，讓在場的醫師、護士都一陣尷尬。

後來幾經詢問才知道病患從事醫美護理，因此推測可能曾接觸患有病毒疣的病患，但事後沒有清潔消毒就觸碰鼻子，才導致菜花在鼻腔內滋長，才讓病患一度被懷疑是「房事前後沒有做好衛生措施」才染病。

最後醫師強調若要降低感染病毒的可能性，唯一要做的就是衛生習慣要良好，並呼籲民眾要勤加洗手，手未做好清潔時，最好不要亂摸眼口鼻。

(中時新聞網)