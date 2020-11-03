美大選爆最慘結局 專家：美股ETF不等人 恐大暴殺

美國大選前夕，道瓊指數周一（2日）跳漲逾400點，也推升亞股大反攻、狂飆1~2%不等，市場再度彌漫多頭的樂觀氛圍。但專家警告，美國大選本周五若無明確結果，標普500指數ETF可能暴跌逾8%。

美股在周一在美國大選前夕收高，標普500上漲1.23%，收在3309 點；道指大漲423點（或1.6%），收在26925點。投資人早為本周市場可能出現的劇烈波動做準備。

海納國際集團（Susquehanna International Group,SIG）經濟學家Chris Murphy警告，SPDR標準普爾500指數ETF信託基金（SPDR S&P 500 ETF TRUST，SPY）的平價跨式期權暗示，若到周五大選仍無明確贏家，該基金可能大幅重挫8.4%。SPY追蹤美股指數、目前資產規模高達2940億美元，為全球最大ETF。

近期金融市場動盪似乎在為大選可能引爆的爭議做準備，因為郵寄投票人數激增，而民主黨總統候選人拜登在民調中大幅領先，加上川普曾表示不願承諾和平移交權力，除非其中一方壓倒性獲勝，否則大選結果若延遲，對市場的影響可能更大。

Murphy表示，雖然市場對於拜登或川普誰當選對股市帶來利多看法不同，但整體而言，不管任何一人獲勝市場都埋單，因為選舉不確定性消除就是最大利多。

FiveThirtyEight選舉預測顯示，拜登贏得2020年大選機率攀升至90%創紀錄；川普獲勝機率從上周日的10.3%降至9.6%。

儘管拜登支持度領先，但華爾街近日示警，延宕的大選結果，將給市場帶來可怕的風險；上周美銀經濟學家Michelle Meyer提出警告，若大選最終出現爭議，美股可能慘崩超過20%，投資人得留意風險。

(中時新聞網)