《迷走廣州》2日搶先舉辦女力特映場，現場眾多女力名人前來支持：知性女神蔡燦得、新生代創作歌手洪安妮、甜美系演員葉奕君、台灣搖滾個性女王高小糕、時尚攝影師余惟，都不禁在觀影後落淚，被電影中傳達出滿滿的「力量」而感動。

導演陸慧綿與入圍金馬獎最佳女配角張雅玲，到現場向媒體與觀眾們打招呼，大家的話題都圍繞在2位女主角的本色演出，尤其也是「戲精」的蔡燦得更是讚嘆：「我真的太愛三位女演員了，特別是張雅玲，她這樣很台很瘋、又同時很可愛、又有螢幕魅力很台灣味的電影女演員，實在值得大家多多珍惜。」

台灣搖滾圈著有「惡女」名號的歌手高小糕，欣賞完電影後看直流淚，喊著這是一個關於台灣女性成長的故事；創作歌手洪安妮表示電影十分精彩，從頭到尾都融入在其中。甜姐兒的葉羿君更是在電影院裡看到眼淚潰堤，關於女性成長之體驗深有同感。

《迷走廣州》是一部關於台灣年輕女性；冒險、心碎、成長、找尋自我價值的電影，也勾勒了台灣傳統陣頭文化底下的女子力，由繁盛映畫發行，希望帶給觀眾一部不同女性視角的電影，於11月27日全台上映。

(中時 )