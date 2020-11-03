20200731中天新聞 名車違停突開車門 女騎士倒地「捲公車前輪」亡

今年7月北市發生一起死亡車禍，王姓女子開著賓士轎車路邊違停，且開車門時未注意後方車輛，導致吳姓女機車騎士撞上車門，倒地後慘遭公車輾斃。檢方偵訊時，王姓女子一度狡辯是女騎士自摔，看了監視器畫面才認罪，但稱她的公司破產沒錢賠償；台北地檢署依過失致死罪起訴王女；而公車駕駛來不及反應，罪嫌不足，予以不起訴。

今年7月31日下午2時，王女將賓士車違停在台北市復興北路旁，未留意後方有無來車就開車門，恰巧騎機車經過該處的吳女閃避不及，撞上車門，人車倒地，並被後方公車輾過，吳女當場卡在輪下，警消搶救後送醫不治。警方對王女和公車司機秋男酒測，2人均無喝酒，警訊後依涉嫌過失致死罪將2人送辦。

檢方調查時，開公司的王女一開始辯稱是女騎士自摔，她才開門查看，直到檢察官拿出監視器畫面，她才承認，卻說公司破產沒錢賠償。秋姓公車駕駛則稱，是王女在路邊違停，並突然開車門，吳撞到車門往左倒地，他聽到撞擊聲音後立即剎車，但已來不及。檢方依車禍鑑定報告，認定王女須負肇事責任，依法起訴，秋男則獲不起訴處分。

(中時新聞網)