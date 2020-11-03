越來越逼近跨年，代表三星(Samsung)鎖定每年上半年發表的旗艦機，已蓄勢待發。根據網路報導，三星Galaxy S21系列已開始部分生產作業，瞄準2021年1月發表。且很有可能如同Galaxy S20系列以及Galaxy Note20系列一樣，將與一款全新的無線耳機一同亮相。

《SamMobile》網站引述GalaxyClub網站的發現指出，三星向歐盟知識產權局註冊了一款一款名為Buds Beyond的新品，而新品所覆蓋的應用範圍跟先前已經發表的Buds耳機一樣。該網站推測這代表Buds Beyond是一款無線耳機產品，有可能是Galaxy Buds+的微幅升級版本，而是否會加入主動降噪音功能，目前還不是非常明朗。

基於在2020年，三星在發表Galaxy旗艦手機時都同步推出了一款無線耳機新品，例如Galaxy Buds+隨著Galaxy S20系列一同發表；Galaxy Buds Live則是跟Galaxy Note20系列一起推出。再加上三星頗喜愛將無線耳機作為預購活動的贈品，因此該網站也推測Buds Beyond與Galaxy S21+系列一起發表的可能性很高。

爆料達人之一的Roland Quandt（@rquandt）稍早前指出，為了讓新機能夠在預定時間上是，三星近期已經開始Galaxy S21系列的部分量產工作，先從Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra開始率先生產。而《SamMobile》以及《Android Police》透過各自的消息來源都指出，三星在2021年推出Galaxy S21系列的時間點，會比往年更早，預計落在1月份。

Samsung has indeed started mass production for the #GalaxyS21 series. Contractors are making tens of thousands of parts a day after ramp-up last week. Starting with the "S21+" and "S21 Ultra": https://t.co/mHDJIv9EAE — Roland Quandt (@rquandt) November 2, 2020

三星Galaxy S21系列預計將推出三款，分別是Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra。三星也將延續過往的雙處理器策略，預計將會推出分別採用高通Snapdragon 875或是Exynos 2100處理器的機種。

三星首款5G平板Galaxy Tab S7/S7+支援S Pen，但是是以磁力吸附在外側。（黃慧雯攝）

針對Galaxy S21系列，先前有傳出三星可能會在Galaxy S21系列中導入Galaxy Note系列的S Pen，但是爆料達人 @OnLeaks 釋出的Galaxy S21 Ultra渲染圖中，並沒有發現三星在Galaxy S21 Ultra為S Pen預留的收納插槽，因此推測在Galaxy S21 Ultra中，S Pen可能以Galaxy Tab S7當中的形式，也就是以磁力吸附在外側的狀態現身。

(科技)