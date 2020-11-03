吳詩儀（中）在109年全大運拳擊公開女子組64公斤級奪金。（陳筱琳攝）

109全國大專校院運動會拳擊項目今天在高雄市路竹高中活動中心產生公開女子組各量級金牌，已經取得東京奧運參賽資格的黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴，各自在54公斤級、60公斤級、64公斤及級75公斤級摘金，其中林郁婷、黃筱雯都是沒打完三回合就因對手棄權獲勝，四位女將在國際賽因為新冠肺炎疫情停賽期間，只能透過不斷訓練維持體能，也很開心有全大運這個舞台可以找回一些比賽感覺。

四位女將中，黃筱雯是在51公斤級、林郁婷在女子57公斤級、吳詩儀為女子60公斤級，陳念琴則是女子69公斤級等量級斬獲東京奧運門票，四位女將都在本屆全大運出戰比原本量級更高的量級，都仍難逢對手。

陳念琴坦言，上次比賽應該是今年3月，睽違半年多再度站上擂台一較高下相當新鮮，「新冠肺炎全球大流行之前，大概每兩、三個月有一場比賽，第一次遇到這麼長時間無法正式對抗，不過奧運絕對是我們最終目標，也辛苦我的團隊，每3個月就會提出一次訓練計畫，看影片找假想敵的優缺點給我建議，幫助我在奧運前持續備戰。」

東京奧運將是陳念琴第2次參加奧運，她說：「上次去自己才19歲，一切都是嶄新的體驗，準備上覺得略嫌不足，有過這次經驗，加上接觸不少菁英選手，我也越來越能掌握準備方向，後來也換量級，會持續關注、評估對手實力，看看我哪一方面比較吃香。」

陳念琴的教練柯文明指出，雖然有蠻長一段時間沒比賽，不過陳念琴拳感還在，接下來持續調整，這個月底總統盃時就要開始調回來，明年初整體狀態就要回來。

(中時 )