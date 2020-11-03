馬來西亞籍女大生在台南讀大學卻遭梁育誌性侵殺害，雙親今天下午3點參加由學校舉辦的小型追思會，同學抱著女大生骨灰一同參與，追思會過程簡單溫馨，女大生老師回憶她活潑好學，老師也將她3年來參加社團、社區活動製作成冊，也上傳雲端，「她在雲端、在我們心裡！」女大生母親全程拭淚，拿到畢業證書更情緒潰堤、當場放聲大哭，讓人聞之鼻酸。

女大生的雙親今天是第一次來到愛女就讀的大學，一走到追思會場，母親淚水就沒一刻停過，最後代表女兒接下畢業證書那一刻更是當場放聲哭泣，連一旁的爸爸也忍不住拭淚。

「謝謝你們讓她成為很棒的人」，校方轉述女大生父親一段話，校方秘書長在追思會後哽咽提到女大生父親授權對外表達感謝，「謝謝台灣各界的幫忙，來台處理女兒後事順利圓滿，因為疫情關係無法言謝，等回到馬來西亞會透過律師說明。」

女大生父母下午參加小型追思會後，也在追思牆瀏覽同學、老師寫的追思卡片，雙親又是點頭又是哭泣，依依不捨之情溢於言表。隨後兩人也跟老師、同學一起聊聊女兒在學校的生活情況，之後才會北上。

(中時 )