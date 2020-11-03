鳳山開發大樓位於台鐵鳳山車站上，以融入古城意象貫穿曹公圳及鳳山百年城市風貌的鳳山開發大樓在歷經多次蛻變後已正式開工。

根據資料顯示，這次大樓工程已經在11月1日開工，工期約38個月，預計2023年12月底完工，施工期間本局將要求廠商將相關施工動線與現有旅客動線進行區隔，採最安全的施工方式，降低對車站及旅客的影響。

交通部鐵道局表示，鳳山車站在鐵路地下化後，打通了原有阻隔城市南北發展的車站量體，翻轉了原被視為都市背面的鐵道廊帶──地下化工程帶來的是扭轉都市發展的契機，鳳山車站開發大樓正是這樣的角色：承載著鳳山市民們的期待，冀望為鳳山這悠久歷史的古城，激盪出更多文化與經濟上的想像。

鐵道局指出，鳳山車站以在地古城街巷脈絡作為都市風貌主軸，以鳳山街巷的概念，將車站低樓層開放空間串連延續進都市紋理，東西向以空橋綠廊連接地下化後的鐵路綠廊，南北面以大草坡與大拱下穿廊回應串連古代水路曹公圳軸線，整體打造一個「四軸之心」概念，讓鳳山車站──西串高雄鐵馬道、東連濕地生態廊、南進鳳山文化城、後展新興生活圈，成為鳳山城的都市新願景。

(工商 )