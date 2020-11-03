新一波資金行情推升股、房、匯市，尤其房市近期掀起紅單炒風，有業者炒太凶，引發外界關注，內政部已全面展開清查。對此，建築業「龍頭」中華民國不動產開發商業同業公會全國聯合會理事長楊玉全今（3）日呼籲：「業者不要隨紅單起舞！」更不要用不實手法行銷，業者要自制。

楊玉全表示，對於最近房市出現所謂紅單炒作，排隊搶購等銷售手段，正式呼籲業者，應該要自制。

楊玉全表示，任何行業為了促銷，難免都會有些行銷手法，可是千萬不要誇大、或踩到法律紅線，否則將造成對於建築業和房市全面的破壞和傷害。

楊玉全呼籲，建築業者要全面自制，不要隨著炒作紅單起舞。第二，目前房地合一稅制已針對短期買賣獲利，課以重稅，近期市場傳出的紅單炒作，問題不在房市、而是在於少數業者和投資客炒作紅單。

楊玉全指出，目前游資過剩，並沒有適當去路，建議政府可以採用疏洪方式，引導過剩資金流投入適當管道，不致干擾與民生密切相關的消費者物價穩定，而不應只是有「打房」的思考而已。

(工商 )