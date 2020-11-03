台北公車數量繁多，班次又密集，到哪都非常方便，有網友就在PTT指出，公車一次進站7輛不稀奇，但來的7輛公車都是同一路，同一方向就很少見了，「這算是公車之霸嗎？」引起大家熱烈討論。

原PO看到307一次進站7台嚇到。(翻攝自PTT)

原PO將公車APP的畫面截圖下來，可以看到同路線公車一次7輛停靠在新北板橋公車站，密集程度誇張到讓原PO好奇「還有誰能跟他匹敵呢？」對此，許多網友未看先猜，這路公車就是307，「307-無限列車」、「307真的不意外，全台北市公車界霸主」、「台北BRT，少見多怪」、「學捷運一次掛六節算了」。誇張的是，一次7輛竟然不算多，還有網友貼出一次9台進站的壯觀截圖「上次看到9台」、「9輛那個是剛車聚完嗎」、「到底有多少人要坐307啦」。

此外，還有人表示299及265公車也是超級多台，「曾經看過7台299頭尾相連，乍看之下還以為是在遊行」、「上次看到板橋之王265，一次來10台」。

據了解，307路線公車行駛貫穿台北市與新北市之間，車程全長超過40公里，年營收超過3億元，蟬聯數10年全台北最賺錢的路線，全線將近70站，起站為撫遠街、終點站板橋，行車時間2小時以上，路線經過許多雙北人潮密集區，像是南京東路、台北車站、民生社區及中和連城路等。

有網友表示，上次看到9台，讓原PO直呼「我輸了」。(翻攝自PTT)

(中時新聞網)