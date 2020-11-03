7所大專宣布將籌組「文山聯盟」，在網路引發熱烈討論。政治大學校方今天表示，聯盟仍在籌組階段，僅止於地方創生計畫，是政大與文山地區學校關心地方的睦鄰計畫。

政治大學、華梵大學、世新大學、中國科技大學、景文科技大學、東南科技大學、台灣戲曲學院等7所位於大文山地區的大專日前宣布將籌組「文山聯盟」，希望透過跨校結盟，整合各校師生量能，讓地方創生的效應向外擴散。

7大專籌組文山聯盟的消息在網路引起熱烈討論，也有疑似政大學生憂心學歷貶值；政大學生會、學生議會、研究生學會今天也發表聯合聲明，認為此案未經校內民主討論及審議程序，學生很難理解這種聯盟的用意和必要性，應在具合法額數學生代表的議事場合進行審議。

政大校方告訴中央社記者，文山聯盟所屬學校的聯盟合作，僅止於地方創生計畫，目前仍在籌組階段，這是政大與文山地區學校共同關心地方的睦鄰計畫。

政大指出，此聯盟合作是執行教育部高教深耕計畫的方案之一，重點是鼓勵跨校合作、推動USR（大學社會責任），全國許多地區都有類似的在地學校合作模式，也都是類似文山聯盟的地方創生方案，並不涉及如台灣聯合大學系統的緊密結盟與合作。（編輯：管中維）1091103

(中央社)