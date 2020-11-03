台北市立動物園黑猩猩「阿美」阿嬤今年3月行動出現異常，經獸醫師診治後，發現左膝有惡性腫瘤，6月腫塊快速增大，7月手術切除腫瘤後、8月腫瘤再度急遽增大，動物園今幫51歲的阿美進行第3次手術，由於年紀大體力不佳，治療時在麻醉中呼吸衰竭死亡。

「阿美」阿嬤是動物園在圓山時期，就很受遊客喜歡的動物，今年6月發現左膝腫塊急速增大，切除腫瘤經病理切片，顯示為脂肪肉瘤及巨大細胞腫瘤，由於預後不佳，獸醫師於8月安排第2次手術，園方也在手術前幫阿美慶祝51歲生日。

園方表示，8月第2次移除左膝急遽增大爆裂腫瘤並進行斷層掃描，發現「阿美」左側肺臟實質化並粘黏胸壁，這次「阿美」術後約2個小時才逐漸甦醒，而且有嚴重的貧血。

園方指出，10月27日「阿美」阿嬤左膝的腫瘤，再度增大至第2次手術前的大小，由於上次術後甦醒狀況不佳，再次麻醉可能有風險，但11月1日腫瘤破裂，獸醫團隊於3日上午再度為「阿美」進行腫瘤移除手術，在準備區麻醉後立刻送往外科室，插管2分鐘後發現「阿美」呼吸停止，同時心電圖已出現心室震顫，經過36分鐘急救後仍宣告不治。

台北動物園在圓山時期，就有2隻黑猩猩，今年45歲的「茱莉」和51歲的「阿美」，「阿美」在群裡已是阿嬤，也長期扮演家族大家長的角色，在黑猩猩族群中地位頗高，即便年長體衰仍極受尊重。

(中時 )