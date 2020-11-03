今年梅雨季雨量較往常少，至今仍無颱風來台導致水庫水情吃緊，桃竹苗地區上月更無預警實施停灌，雖然農委會已祭出「最好補償」但仍無法平息農民怒氣， 停灌受害農民及其他聲援農民明(4)早將於行政院前抗議，農委會主委陳吉仲今(3)日說，這周一定讓一半以上農民拿到補償金額。

本次桃竹苗二期稻作區無預警停灌，受影響面積約1.9萬公頃，其中水稻1.3萬公頃，其他作物佔0.6公頃，受影響農民逾2.5萬人，由於是進入需水量最大的抽穗期才無預警宣布停灌，農民們紛紛叫苦連天。

陳吉仲表示，本次面臨嚴峻的乾旱，即使相關用水給農業部門也不夠，經濟部才決定辦理停灌，停灌面積1.9萬公頃都是用最好的補助給農民。

根據統計，目前登記面積有1.4萬公頃，登記人數超過2.4萬，筆數超過12萬筆，都用最快速度受理補助，承諾這周一定讓一半以上農民拿到補償金額。

陳吉仲指出，由於明年上半年的乾旱依舊嚴峻，相關座談會邀集產業界代表來農委會開會，以及下鄉主動溝通說明，而農民生產過程遇到極端氣候需要調適，抗乾旱措施如節水、滴灌等下周或下下周會宣布。

他說，農業部門在配合國家政策下若遭受任何損失，都會給予高於損失的補償金額。

(中時 )