創業就是將資金100％投入自己開創的事業

投資應該像創業，隨時100％持股才是正確的投資觀念

錢放進口袋，不會變多也不會變少

錢買進股票，可能變多也可能變少

何謂投資，就是從口袋拿錢出來買進股票，南哥投資幾乎100％持股，很少留現金在口袋，除非要用錢時，才會賣股票，然後換成現金轉出

目前沒有這個需求，因為資金早就分配好，銀行還有250萬定存，活存也有50萬隨時可用，所以投資股票的錢，就好好投資股票，絕對不用借來的錢投資股票，融資就是用借來的錢投資股票，所以南哥只用現股買股票，從來不放空股票(方舟計劃啟動時會買進一些反向ETF避險，繼續創造每月現金流)

投資重點在持股配置，南哥說過不會all in買一檔股票，但是南哥always all in買很多檔股票

投資的股票要設停損點，投資的資金當然也要設停損點，以今天大盤收盤12546來推算，南哥投資的資金停損點約xxxx(先不公佈，以免影響市場正常機制) ，也就是說如果從今天開始直接下跌到xxxx，代表資金會再損失5～10％，這就是我投資股票，隨時準備好最大會損失的額度

所以在跌到xxxx之前，南哥絕對不會害怕，還是隨時100％持股，要在xxxx來之前賺超過5～10％，賺超過5～10％的才是真正的獲利，今年目前賺596391(附圖有3個帳號加總) ，約60萬，投入操作資金約150萬，報酬率約40％，再損失10％停損，今年也還賺30％

8月時有聽到傳說9月中會崩盤，所以有認識的朋友，8月就開始留資金，說是要等崩盤再來買，結果今天10/30，還沒發生，請問留資金的人，下週就是11月了，結果沒有崩盤，大盤還在12000以上，現在應該要追高買股票，還是繼續留現金等崩盤？還要等多久？你還在等崩盤的時候，過去2個月南哥賺約30萬，你是要繼續等下去，還是早點來跟南哥學投資觀念及技術分析

時間寶貴，再等下去，等著等著，人很快就老了，而且最恐怖的巧合是，通常等到受不了，決定資金all in時，崩盤就真的來，結果前面漲一大段，你沒賺到，後面跌一大段，你都有份

選股不選市，一堆專家都看不出來何時會崩盤了，我們就不要太相信自己是預言家了(亂猜漲跌) ，也不要隨便相信說會崩盤的人(可能是狼人跟他說的或者他就是狼人，亂喊狼來了的人)， 當沒身份且人數比較多的村民就好(分散投資) ，機率比較大可以撐到每場遊戲結束(定期獲利)

南哥9月去看電影天劫倒數，真的很好看，片中災難來時，政府啟動方舟計劃，讓有能力的人優先進入準備好的地下碉堡避難(選安全股及做避險)

台股如果真的跌到xxxx時，南哥也準備好了方舟計劃，一旦發生就啟動計劃，凡事先想好，然後事先準備好，就沒有什麼好害怕的了

如果你怕崩盤，追蹤南哥，方舟計劃啟動時，你也有機會躲進地下碉堡，避開下跌災難

圖文/南哥授權提供

本文由PressPlay專欄作家股市南哥授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)