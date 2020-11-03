大陸國務院辦公廳2日晚間印發《新能源汽車產業發展規劃》（2021-2035年）。規劃指出，要堅持電動化、網聯化、智慧化發展方向，深入實施發展新能源汽車國家戰略，以融合創新為重點，突破關鍵核心技術，推動大陸新能源汽車產業高品質可持續發展，加快建設汽車強國。

根據《證券時報》報導，按《規劃》目標到2025年大陸新能源汽車市場競爭力明顯增強，動力電池、驅動電機、車用作業系統等關鍵技術取得重大突破，安全水準全面提升，

此外，目標屆時純電動乘用車新車平均電耗將降至12.0千瓦時／百公里，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量20％左右，高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用，充換電服務便利性顯著提高。

同時《規劃》還對未來15年大陸新能源汽車核心技術水準、公共領域用車電動化水準、燃料電池汽車商業化情況、高度自動駕駛規劃情況、充換電服務網路建設等設置了相關目標。

(旺報 )