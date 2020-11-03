許多人喜歡在全聯購物中心撿好康，一名男網友近日分享，在全聯挑選高麗菜時，意外發現超大「白刺蝦」，讓他非常驚喜，趕緊放進購物籃，照片曝光後讓眾人笑翻，原來是高麗菜上面的標籤出錯鬧笑話。

網友發現全聯的高麗菜，標籤寫成「白刺蝦（現流）」。(圖/截自《我愛全聯-好物老實説》)

網友PO出全聯高麗菜標籤鬧笑話。(圖/截自《我愛全聯-好物老實説》)

原PO在臉書《我愛全聯-好物老實說》PO照指出，逛全聯時看到一顆高麗菜，但上面的標籤竟然寫著「白刺蝦（現流）」，重量250公克，售價88元，保存方式是冷藏於7度以下。

原PO表示，雖然知道是高麗菜被貼錯標籤，不過這樣奇特的畫面還是讓他覺得非常驚喜，忍不住寫下「週日的全聯讓我驚喜一下」，並將照片上傳臉書分享。

網友看到後笑翻，紛紛回應「員工累了嗎」、「好大的白蝦」、「現流還不快買」、「是新品種吧」、「蝦風味高麗菜」；有網友笑說，一般在餐桌上看到的都是櫻花蝦高麗菜，全聯竟研發出新的白刺蝦高麗菜，不曉得版主有沒有買回家吃吃看？還有人說「萬聖節都過了，還在玩變裝」。

中天新聞 竹北「全聯一條街」6家店 網友笑：當7-11在開

(中時新聞網)