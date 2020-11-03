受惠報復性消費刺激，麗寶Outlet Mall 2020年前10月業績已經達成2020年全年度的預定目標！3日起登場的4週年慶促銷活動，全館卡友搭配消費滿5,000送300，滿3,000再抽價值14萬元的福容大飯店住宿券、按摩椅、鑽戒等獎項；玉山麗寶卡友還能以百元加價購時尚繽紛口罩，預期麗寶Outlet 2020年業績將可大幅成長2成！

麗寶Outlet週年慶已登場，館內品牌如丹麥快時尚品牌JACK&JONES、ONLY，祭出精選款針織上衣下殺2折；年輕人最愛的ROOTS、GUESS更有限量排隊商品，H:CONNECT、Arnold Palmer精選商品買一送一；GUCCI、FENDI太陽眼鏡下殺2折。

另外，麗寶Outlet與館內愛貝恩專櫃合作，持玉山麗寶聯名卡單筆消費100元以上發票，即可以100元加價購愛貝恩醫療級口罩一盒，粉、紫、紅、綠、藍五種繽紛顏色，隨意搭配。

麗寶Outlet Mall週年慶期間，全館日、義、韓、泰式異國料理，滿足愛吃美食的消費者。其中，日本壽司連鎖品牌「桀壽司HAMASUSHI」11月5日盛大開幕，提供現做、種類豐富的壽司與副餐；韓式正宗料理「涓豆腐」推出週年慶人氣雙人套餐；「新這一鍋麗寶殿」4人套餐，招牌湯底四選一；「瓦城」主廚4人推薦餐酸辣勁十足；「桀壽司」推出大閘蟹買一送一。

(工商 )