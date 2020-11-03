八三夭樂團今(３日)出席「尋找AMAZING抱抱熊-關懷失依兒」活動，擔任公益大使，他們唱紅夯劇《想見你》片尾曲〈想見你想見你想見你〉人氣爆棚，歌曲〈熊麻吉〉也大受歡迎，今受邀快閃信義區香堤廣場，與活動吉祥物AMAZING抱抱熊「愛的抱抱」，號召大家齊為「失依兒」盡一份心力。

八三夭成員們一看到大熊就又親又抱，打趣笑說：「要說到熊麻吉，非八三夭莫屬！」他們更把〈熊麻吉〉這首歌送給所有的失依兒，「歌詞中寫到『我就是妳 熊麻吉的Buddy Buddy，知己知彼 將心比心，這幾句歌詞正代表我們的心意！」而這次主題是透過擁抱給人溫暖，被問到最常擁抱及最近一次擁抱是獻給誰？八三夭很有默契地表示：「我們5個最常抱的人就是彼此！因為每次演出上台前，我們必做的一件事就是團員環抱，然後再彼此擁抱！因為每次演出都有不一樣的心情，不一樣的使命感，因此印象都很深刻，而『擁抱』這個動作對於八三夭每次開唱是非常重要的儀式！」

向來愛心不落人後的八三夭，前陣子才在中正紀念堂為失依兒發聲，今年在北高兩地舉辦的攝影展也把收入捐給公益單位，而對於關懷弱勢兒童尤其重視的八三夭，認為做公益最大的回報就是看到孩子們的笑容，八三夭表示：「先前有曾經到新竹德蘭兒童中心去陪小朋友們一起唱歌，當時還跟小朋友們圍著圈圈一起合唱，還打勾勾約定要帶他們去看我們演唱會，他們都開心到手舞足蹈，看到每個人開心笑容就很滿足！」八三夭後來更履行承諾，帶著這群孤兒院的小朋友去看自己「一事無成的偉大」台北小巨蛋演唱會。

PChome 24h購物雙11公益快閃活動「AMAZING抱抱熊」 將從11/3-11/5一連三天於台北信義香堤大道廣場登場，只要下載PChome 24h購物官方APP，並現場捐款50元給合作公益團體-忠義基金會，就能進入迷宮尋找可愛的「AMAZING抱抱熊」，於活動現場自拍合照上傳至Instagram或Facebook ，就有機會獲得「HUG ME」限定小禮品。

八三夭今出席「AMAZING抱抱熊」關懷失依兒公益活動。（PChome提供）

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