民眾人手一機，滑手機成為日常，造成網路平台成為行銷重要捷徑，很多包括建築業、餐廳、健身房、超商、明星等各行各業，增加經營粉絲的比重，從臉書、Youtube、IG、Line等線上數位平台，還有專人小編經營，與粉絲互動黏著度高，推出呆萌爆棚的「獅子將」公仔吉祥物，回饋在服務口碑與龐大圈粉商機。

台中市很多建商運用網路與消費者互動，不只平時可以在網路了解房子格局與售價，疫情期間還能從專屬網站觀看建案，購屋不一定到接待中心，減少群聚風險。

在數位行銷領域經營有成的精銳建設，從臉書、Youtube、IG、Line等線上數位平台，以創新獨特、貼近群眾的方式呈現，引起廣大共鳴；更藉由線上平台與客戶密切互動，了解客戶真實聲音與需求，獲熱烈回響。

為感謝廣大粉絲好友支持認同，精銳建設今年特別設計「精銳獅子將」免費貼圖下載贈送，光是上線首日就有十萬人下載，推出第一個月精銳好友數已達51萬8265人，一舉衝破50萬人，圈粉實力驚人。

加入精銳Line官方帳號好友，可獲知最新推案訊息之外，精銳建設提供客戶生活最佳服務，在台中各地洽談特約商家讓精銳家族享有專屬優惠，收到第一手最新優惠訊息。

精銳建設長期致力於各項美學藝文展覽活動，透過Line傳送到精銳粉絲手中，正展出的「藝游位境」絕美奇幻森林藝術地景，成為目前爆紅網美景點，在各大社群平台中瘋傳。

精銳Line好友活動推出「精銳獅子將」貼圖之外，設計精銳獨家獅子將公仔吉祥物來回饋line好友，精銳獅粉們密切留意精銳Line官方訊息或FB粉專公告，就能參加獅子將公仔吉祥物抽獎活動，將萌獅子帶回家。

(中時 )