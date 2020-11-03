激烈的美國大選揭曉在即，無論川普總統連任成功，還是民主黨的拜登成白宮新主，下任美國總統都將面臨未來四年美中關係走向的新挑戰。前總統馬英九的恩師孔傑榮（Jerome Cohen）認為，下任美國總統不應將「與中國關係的複雜挑戰過於簡單化」。「我不認為一個單詞或一句話可以概括出一個足夠的可供考慮的戰略。為了既簡單又足夠，我有個公式，稱作4個C」。」 即合作（Cooperation）、競爭（Competition）、批評（Criticism） 、遏制（Containment）。

現年90歲的美國紐約大學法學院資深教授孔傑榮接受美國之音記者採訪，作此表示。據美國之音3日報導，雖然孔傑榮也將中國定義為美國的競爭者和需要遏制的對象，但他更強調美中合作。他說：「我們必須更加努力地與中國合作。在氣候變化、環境和經濟領域；還有在那些我們沒有多少經驗的安全領域：太空和網路，北極和南極，所有這些領域都急需更好的規則、秩序和安全。而要沒有美國與中國，以及其他大國的合作這是不可能達成的。」

孔傑榮也認為下任美國總統的對華政策中要有「與蘇聯打交道時改採取的冷戰政策」。因為「美國確實需要強有力的防禦，其他國家，尤其是亞洲國家認為必須採取的防禦措施。」他認為，「中國也需要遏制自己。它已經在遏制美國。中國需要限制其過分積極的軍事主張和政策。因此，雙方都需要，可以叫做相互遏制。」

孔傑榮認為，「我們需要合作；我們需要競爭，這不可避免；我們需要批評，雙方都要自由表達，需要更多中國不透明社會的信息；我們需要雙方各自遏制自己的軍事力量，我希望美國發展自己的軍事力量，但是以有限度的方式，因為我們需要將更多資源不是投入軍火而是改進我們自己的社會，幫助其他族群的社會、經濟和政治發展。因此這是很複雜的。我們無法將美中關係的外交政策用一個詞來概括。」

(中時 )