彰化縣議員劉惠娟（中）長期關心身心障礙孩子，在今年成立「彰化縣愛吾礙慢飛天使關懷協會」，提供青少年身心障礙者服務的「小作所」，讓他們自食其力。（吳建輝攝）

劉惠娟說，重要的是社會的包容與接納，一起協助身心障礙者朋友，創造更友善的生活環境，讓他們勇於接受人生的考驗。（劉惠娟提供／吳建輝彰化傳真）

身心障礙者一直是社會上所關注議題，特別是青少年，彰化縣議員劉惠娟長期關心身心障礙孩子，在今年成立「彰化縣愛吾礙慢飛天使關懷協會」，提供青少年身心障礙者服務的「小作所」，讓他們自食其力，但今年因疫情關係，訂單不美麗，在陳玉萍老師的指導下，帶領所有孩子一起製作環保手工皂，一來讓孩子們有收入，二來提倡洗手的重要性，一起用愛來對抗疫情。

「彰化縣愛吾礙慢飛天使關懷協會」，提供彰化縣內18歲以上，高中職畢業的身心障礙孩子，每天8點至下午5點，到員林市西東社區2樓，上午由專業老師安排不同有助於手腳協調、思維邏輯的課程與體驗，下午則變成「小作所」，製作手工賺取零用錢，讓他們能靠自己的力量，養活自己。

劉惠娟表示，身心障礙的孩子從教育體系畢業後，將進入人生重要的另一階段，小作所就是扮演領航的角色，培養這些障礙者正確的工作態度，並一步步的建立起維持發展的能力及就業技能，將來有機會能真正融入社會，踏入職場。

劉惠娟說，身心障礙者從小到大就接受了許多考驗，所有慢飛天使的孩子能自助，也能助人，在未來，培養自立生活的技能，照亮他們前進的路途。但更重要的是社會的包容與接納，一起協助身心障礙者朋友，創造更友善的生活環境，讓他們勇於接受人生的考驗。

愛吾礙慢飛天使關懷協會理事長江念穎表示，因疫情關係，「愛吾礙慢飛天使關懷協會」幫忙代工的產品時有時無，在員永村社區大學汪銘源校長的推薦下，讓身心障礙的孩子們跟著陳玉萍老師製作手工皂，一方面讓孩子有學習的機會，另外也希望透過這麼漂亮的手工皂，讓社會大眾感受了孩子們不一樣的一面，也希望有需要的企業或團體，多多支持愛吾礙慢飛天使關懷協會所製造的純天然手工香皂。

(中時 )