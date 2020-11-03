「雙11」臨近，大陸中消協官網3日發佈「雙11」消費提示，明白點名直播帶貨暗藏一些消費陷阱，在銷售量不斷攀升的同時，帶貨主播翻車事件也引發不少消費者的批評，包含如直播帶貨商家未能充分履行證照資訊公示義務；部分主播在直播帶貨過程中涉嫌存在宣傳產品功效或使用極限詞等違規宣傳問題；產品品質貨不對板，兜售「三無」與假冒偽劣商品等。

此外，還被詬病優惠活動水分多，有時候平台紅包活動看似優惠多多，實際上卻很雞肋。就有大陸消費者反映在某網路購物平台參加搶紅包活動，共搶到900多個紅包，但最後實際優惠金額累計不到10元人民幣。

根據中新經緯引述中消協說明，消費者選擇預付定金方式來享受商品優惠的，一定要提前仔細閱讀規則，權衡利弊，確認值得購買後再下單。當定金支付後，要及時關注商品進展，在約定期限內支付尾款，避免因違約而遭受損失。

同時在支付尾款時，還要留意支付的金額是否與當時承諾的優惠一致，商家是否存在虛假宣傳等。

(旺報 )