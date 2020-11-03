北市議員許淑華3日質詢踢爆，一名在北市非營利幼兒園任教的女教保員，9月涉嫌對3名幼童舌吻、舔手、捏屁股，教保員竟還辯稱「這是南部管理方式」，令家長痛批「根本是性騷擾！」教育局獲報後竟遲了15天才去訪查。教育局長曾燦金坦言太消極、疏失很大，已移送給社會局調查。

許淑華表示，這名教保員原先在南部任教，後來北上，工作經歷8年，但卻在10月5日，有小朋友向家長反映被不當對待，教保員疑似對2名3、4歲的男童親嘴舌吻、舔手臂，還捏1名女童的屁股，行徑誇張；教保員事後竟辯稱，是小朋友不乖，所以作勢用親嘴的方式，但有用手指擋住，並傳訊給家長說「南北管教方式有不同」，十分傻眼。

「失能！」許淑華痛批，教保員10月7日開始請假，學校起初都不給看監視器，直到14日才給看，家長看後相當痛心，已影響孩童的身心靈，而教育局14、16日都獲報，但直到29日才派員去訪談做紀錄，社會局11月14日才要展開調查，而教保員目前已離職。

許淑華痛心地說，3個孩童都已轉走，但教育局完全沒理，只針對還在校的孩童做輔導，造成孩子揮之不去的童年陰影，冗長的調查程序，教保員可能都已在其他幼兒園任教；她要求，針對通報流程機制，教育局與社會局應檢討並同步調查，以及建立受害兒童輔導機制，不該任受害者自行尋找管道協助。

教育局長曾燦金答詢，確實有很大疏失，處理太消極，將會追究責任沒按時通報的責任，依法辦理，透過電話跟書面了解並不夠，會主動去輔導孩子，提升師資品質，調查報告已移送給社會局。教育局副局長陳素慧補充說明，老師對園長稱有誤會，由於調查報告不便對外說明，但會交由社會局決定是否處罰。

(中時 )