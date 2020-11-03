苗栗有3兄弟短短1年內陸續診斷出大腸癌，追溯病史發現，4年前他們的母親就是大腸癌病人，苗栗市大千綜合醫院提醒，大腸癌家族遺傳性機率高，若家族中有大腸癌病史的民眾，更要盡早並定期做檢查，才不致延誤病情。

大千綜合醫院外科主任馮啟彥表示，偶發性大腸癌亦即無家族遺傳，佔所有大腸癌的70％，通常好發於50歲以上，發生原因與生活飲食相關，例如：少吃蔬果、常吃肉類與油炸燒烤類食物，另外30％的大腸癌病人則與家族遺傳有關。根據研究發現，家族若有大腸癌病史，罹病的機率較常人高出1.5倍，若是有兩位1等親皆罹患大腸癌，則風險將提高3倍。

馮啟彥都會提醒他治療過的病人家屬務必要接受檢查，但許多家屬因忙碌或不在意而未放在心上，此次收治的3兄弟在4年前母親發病時，都因害怕做大腸鏡檢查而不願接受建議，導致後來其中1位兄弟發現時已是大腸癌第三期，所幸3兄弟經治療後皆已狀況穩定。

馮啟彥說明，其實大腸癌能夠早期發現、早期治療，除做糞便潛血篩檢外，也可透過大腸鏡做進一步的檢查，目前已可搭配做無痛大腸鏡，因此民眾不用因害怕而忽略自身健康。

(中時 )