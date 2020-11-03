受新冠肺炎影響，民眾瘋戶外運動，同時帶動了戶外休閒裝備的採購熱潮，台中日曜天地OUTLET看好戶外休閒市場的需求增加，號召The North Face、Columbia、PROTEST等40大戶外休閒品牌，匯集上萬件機能外套，以一折起的優惠促銷，就是希望搶到這波戶外休閒商機。

日曜天地OUTLET於11月6日至11月30日舉辦戶外休閒折扣祭，上萬件機能外套下殺一折起，甚至降到千元有找，全部都是耐穿又實用的機能型服飾，不論是防風、防水、抗UV，或者是抵禦低溫等商品，一應俱全，滿足各種戶外休閒愛好者！

同時，業者也號召國際知名設計師品牌HUANG SHU CHI(黃淑琦)、DOUCHANGLEE(竇騰璜)、La Feta、Tokyo Plaza…等20大名牌女裝，獨家推出名牌樣版衣／設計師絕版品出清，近2000件樣版衣／絕版品獨賣，下殺1折起！

活動首三日，特別企畫百元有找排隊商品，如RETOP長袖上衣，原價1690元，下殺99元；California Republic連帽外套，原價5680元，只要568元輕鬆購入，現省近5000元，絕對買到賺到。

(中時 )