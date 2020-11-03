不少人都有連公用Wifi的習慣，有一名網友在網路發文呼籲「真的不要隨便連公用網路」，她表示，日前一直覺得網路速度很慢，便打開Wifi見某電信開放式網路，當下她認為自己本身也是這家電信的用戶，便無多想連上。豈知，她的帳單卻莫名地增加不少費用，詢問過後才知道，該Wifi「1分鐘1元」。

這名女網友於論壇Dcard發文，表示上班時都覺得網路速度慢，打開Wifi後便發現電信有可使用的開放式網路，她認為自己也是該電信的用戶，她想著若是連上，就可解救自己形同虛設網路的困境，經過層層登入後，終於連上但還是跑不動，所幸就不聯了，還是靠自己一格的網路撐著用。

智慧型手機特性就是，登入過後手機會有記憶，因此只要她進入公司的環境內，手機就會自動連上該Wifi，她發現時才會將它關閉。就在收到電信帳單的那刻，她意外發現這月的費用竟比以往高了一些，於是，她致電給客服詢問後，對方表示「公用網路都是有記憶的，只要連過之後不管你有沒有使用，有連接都會收費喔！順便跟您說計費方式是『1分鐘1元』。」聽到這個費用，讓她嚇得拜託客服將該功能關閉，她也透露iPhone真的很常會自己打開Wifi功能，令她相當無奈。

貼文曝光後，不少網友看了直說「又一個不看合約的」，由於該電信在與客戶簽訂合約時，就有明文條例「使用Wifi會收取費用」，除非合約中有寫送幾分鐘，不然都是要加在帳單內，這次經驗也讓原PO當作繳學費了。

(中時新聞網)