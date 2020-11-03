遠傳電信今（3）日宣布，與台灣起家再進軍國際的日商優必達 （Ubitus）雲端遊戲公司攜手，推出遠傳心5G第六大亮點服務－遠傳friDay雲遊戲，為台灣的電競玩家和愛好者提供更多元和創新的選擇。遠傳friDay雲遊戲首發上市即推出50款豐富的雲端遊戲，包含兩款獨家3A大作-《NBA 2K20》以及《邊緣禁地3》。憑藉遠傳的5G網路優勢，將遊戲的運算任務轉移至雲端，再將影像傳輸至裝置，所以不使用高規格的終端設備，也能在手機上玩高階款遊戲。

根據資策會產業情報研究所（MIC）分析，雲端遊戲面臨的挑戰除了網路環境，還包括遊戲內容、付費模式。遠傳擁有80MHz以上的5G頻寬，為提供雲端遊戲發展的基本條件。遠傳friDay雲遊戲內含50款遊戲，其中更包括兩款獨家3A級大作，遊戲內容將於一年內逐步增加到100款。除內容外，更提供超高CP值的月租方案，一舉解決用戶使用雲端遊戲的痛點！

遠傳總經理井琪表示：「雲端遊戲是『遠傳心5G』的重要指標服務，因此遠傳慎選合作夥伴，攜手優必達推出遠傳friDay雲遊戲，讓消費者擺脫高單價終端設備和購買遊戲片的限制，大幅降低電競遊戲的門檻，也更貼近現代玩家的遊戲日常。遠傳的網路品質領先，可以提供玩家們極佳的遊戲體驗，這也是呼應當初遠傳對消費者5G服務將『吃很好、吃很飽、多元豐富』的承諾。」

遠傳雲遊戲的合作夥伴日商優必達 （Ubitus），擁有世界級圖形運算虛擬化技術與雲端串流平台，也是知名的主機遊戲平台任天堂、SEGA、SQUARE ENIX等遊戲業者的合作夥伴，透過優必達的技術串聯，用戶只要連上寬頻網路，便可以橫跨智慧手機、平板電腦等各種裝置，享受優質的遊戲體驗。

遠傳friDay雲遊戲將持續更新優質的遊戲種類與內容，預計一年內將有百款遊戲及6款3A級大作。遠傳friDay雲遊戲顛覆過往消費者玩主機遊戲的習慣，跳脫時、地、主機設備限制，用戶可以透過手機、平板電腦隨時隨地享受最佳遊戲體驗。遠傳也同步提供月租吃到飽資費，月租費299元綁約一年享有月付239元優惠價。現在歡慶上市，2020/12/31前至全省遠傳門市及客服中心，申辦一年綁約方案，享上市早鳥優惠價，每月只要199元 !

台灣五大電信如今都已宣布5G開台，當中中華電信、台灣大哥大以及遠傳電信都有推出雲端遊戲服務。中華電信與雲端遊戲品牌Gamestream合作，上線初期，提供41款高階的主機遊戲，申辦精采5G方案月繳599~1,399元，可享Hami雲端遊戲每月199元(原價299元)的優惠價。台灣大哥大則是與NVIDIA聯手，推出GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile雲端遊戲平台，並推出GFN Premium白金方案5G用戶優惠，申裝台灣大5G的599~1,199元以及1,399（含）元以上資費者，以月租1,399元的5G用戶為例，玩家最多可享6個月「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的獨家免費體驗，以及3個月市場最低月租費149元（原價299元）的優惠。而遠傳則與優必達合作，friDay雲遊戲月租費299元，綁約一年享有月付239元優惠價。

(科技)