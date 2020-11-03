新北市板橋區「群益社區」40餘年來都利用中正路313號1樓作為進出連通道路，但建商當初並未將產權過戶給社區住戶，產權所有人今（3日）上午要將連通道路收回引起住戶不滿，議員林國春、警察等到場協調，住戶抗議說，「這是當初建商的承諾，繼承人不該違反當初的承諾！」

產權所有人代表今（3日）上午要將連通道路收回並重新砌磚，砌磚之後將阻礙安全通行引起住戶不滿，數十名住戶群起抗議，要制止工程進行。

產權所有人代表今（3日）上午要將連通道路收回並重新砌磚，砌磚之後將阻礙安全通行引起住戶不滿，數十名住戶群起抗議。（民眾提供）

產權所有人代表今（3日）上午要將連通道路收回並重新砌磚，砌磚之後將阻礙安全通行引起住戶不滿，數十名住戶群起抗議。（民眾提供）

產權所有人代表今（3日）上午要將連通道路收回並重新砌磚，砌磚之後將阻礙安全通行引起住戶不滿，數十名住戶群起抗議。（民眾提供）

游姓住戶說，該社區共有89戶、百餘名住戶，住戶40餘年來都利用中正路313號1樓作為進出連通道路，但當初建商並未將產權過戶給所有住戶，導致後續繼承的所有人要將便道收回。

游姓住戶說，繼承財產者同時繼承其債務與其當年所承諾的責任義務，如同許多建商為建造房屋自當留有「地目為建」的私設巷道及消防通道供住戶進出使用，盼市府為住戶主持公道。

(中時 )