網通新兵報到！耀登（3138）在深耕天線市場30年後，終於轉進資本市場，已敲定今年12月上旬上市掛牌，掛牌價落在40至50元間，以天線技術與產品為核心業務的耀登從天線出發，轉進設備代理和測試驗證業務，三大業務營收佔比幾近是三分天下，受惠於遠距上班商機帶動，耀登第二季起業績暴衝，帶動今年上半年EPS來到1.24元，已逾去年全年EPS1.46元的八成，法人看好今年EPS有機會超出3元。

耀登持續耕耘工控、車載等高毛利領域，手握5G高頻陣列天線模組、sub 6G天線等關鍵模組技術的優勢，做好準備在第一時間協助業界突破障礙進入5G市場。

因應5G商用化，耀登將營運重點擺在天線開發、設計及製造，量測設備銷售及技術支援服務，以及電子產品測試認證服務三塊領域，服務客戶範圍涵蓋筆電、手機等消費性電子、網通、物聯網、車聯網、智慧家庭、工業運用及生醫電子等高複合成長率領域，結合具第三方認證的檢測實驗室，在電子產品上市販售前，耀登提供客戶從天線設計到開發製程、生產製造與測試的完整服務，另外耀登的第三方認證實驗室更提供電子產品符合各國法規之測試認證，同時可以提供136國國際轉證服務，提供客戶全台唯一一站式的整合服務。

在台灣，耀登工控天線領域處於領先地位，耀登表示，工控市場在天線通訊的性能與可靠度要求較高，全球做RFID智能標籤讀取器市佔最高的美國Zebra Technologies，為長期密切的合作夥伴，全球工控領域前三大的廠商，有兩家都是耀登的客戶。耀登業績逐年穩健成長，近三年年複合成長率達6.5％，今年前三季營收年增26.04％，今年上半年來到1.24元，不但大勝去年同期的0.58元，且已逾去年全年EPS1.46元的八成。

全球供應鏈因為新冠疫情而重新布局，之前歐美把亞洲當作是製造工廠，但後疫情時代的優勢在於區域化市場形成，歐美將漸漸轉而設立無人工廠，所以工控是耀登目前著重的重點項目之一。

耀登近期專研天線模組與軟硬體整合系統，為了與同業做出區隔性，在車載天線部分已從後裝市場進展到前裝市場，已經拿下中國第一大電動車並打進日本豐田供應鏈的耀登，看準工控天線在智慧工廠與自駕車的市場潛力，已積極開始佈局。目前已有多家國際級工控領導廠商是耀登長期服務之客戶，未來將持續鎖定無人工廠與無人自駕車，在這波後疫情時代積極搶攻5G市場。

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