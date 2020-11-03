和勤精機（1586）3日公告10月合併營收2.10億元，年成長10.04％；前10月合併營收18.16億元，年增9.65％。

和勤表示，中國車市旺季效應持續，即使大陸廠十一長假工作天數減少，10月營收仍然達到今年次高，並與今年單月最高營收差距僅7.65％。中國車市產銷持續成長，和勤在客戶訂單按計畫增量之下，預期第四季營收將是今年最高的一季。

和勤10月份兩大業務的營收分別為：汽車零件1.51億元，佔比72.44％；硬碟機構件（VCM Plate）0.54億元，佔比26.14％。雖然工作天數少，汽車零件營收淨額仍繼續創單月新高，和勤近年深耕客戶，除了客戶增加外，原有客戶也加深合作關係，供應更多零件品項，汽車零件營收保持穩定成長；硬碟（HDD）產業整體趨勢雖然下滑，惟公司產品以高階雲端伺服器零件為主，受到的衝擊並不大，且進入5G時代，預期雲端伺服器硬碟有逆勢成長機會。

法人表示，和勤的汽車零件主要供應中國大陸合資品牌車廠，有七成以上產品為獨供，訂單延續性5-10年，近年積極進行產品組合優化，成效在今年顯現，平均毛利率持續提升，上半年平均毛利率21.29％，較去年同期大增8.95個百分點。隨著低毛利產品陸續結束出貨，毛利率還有向上攀升空間，公司獲利能力也將大為提升。

(工商 )