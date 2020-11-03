美國總統大選投票，美股大漲帶動全球股市紅通通，台股開高走高，新台幣盤中再升破28.6元，但央行仍未放手，尾盤進場重手調節收回全部升幅，更一舉打貶，終場收在28.92元兌1美元，貶值1.1分，台北外匯經紀公司成交量7.82億美元。

外匯交易員表示，雖然美國總統大選結果不確定性高，但美股帶頭衝，亞洲主要股市全面上攻，台股大漲144點收復12,700點，加上國際美元轉弱，外資匯入擴大買超145億元，及出口商仍進場拋匯，多方力道激勵新台幣盤中最高來到28.583元。但央行意外出重手作價阻升，最後更是豬羊變色、由升轉貶。

外匯交易員認為，雖然先前隨美國總統大選的選情變化，引發市場諸多紛擾，但股市提前大漲表態，外資也擴大買超，或許已初步定調，若待真正的結果出爐偏正向，代表不確定性消除，將刺激外資一波匯入，新台幣重啟升勢，盤中高價將挑戰28.5元關卡。

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