閻奕格的新歌〈You & I〉，邀來同門師弟陳昊森擔任MV男主角，兩人在其中曖昧互動，更上演「微吻戲」，雙唇快碰到時喊卡，看得全場工作人員心跳加速；陳昊森大讚閻奕格迷人又親切，自己沒在拍攝的時候，都緊盯著螢幕看著她，看她躺在草地上、看她走上樓梯，不斷讚美她真的很漂亮，「我很喜歡親切的女生，一開始我其實有點怕格格，因為她不講話的時候好像有點兇，不過她很親切地主動來跟我聊天，瞬間就抽掉了我們之間的距離感」，令閻奕格害羞臉紅得說不出話來。

閻奕格表示，最近身邊朋友們陸續結婚，所以會常常跟朋友討論婚姻話題，「這個世界這麼大，能夠找到一個人並決定一起走一輩子，是件多麼不簡單的事。」加上有粉絲告訴她，用了她上一張專輯的〈一小片天堂」這首歌當做婚禮歌曲，讓她大為感動，沒想到自己竟然可以這樣間接參與粉絲的人生大事，於是心裡冒出「我要寫一首可以慶祝這種相伴一生感情的甜蜜歌曲」的念頭，希望聽到歌的人有幸福感。

現實生活中，陳昊森很相信一見鐘情：「我國中的時候就曾經與一位女同學一見鐘情，她是轉學生，在台上介紹自己，當我們對到眼的那一刻，我就知道我們之間有了什麼。」閻奕格則坦言：「其實我之前是完全不相信的，以前交往過的對象都是認識很久的同學或朋友，日久生情那種。」閻奕格的話讓陳昊森大感意外，頻頻追問「你不相信」？閻奕格趕緊嬌羞補充：「我現在相信了啦！這幾年才發現原來真的會有那種眼神交會時的火花。」至於這首歌是不是寫給自己的？閻奕格語帶玄機笑回「不好說」。

閻奕格新歌MV邀同門師弟陳昊森演出。（華研國際提供）

閻奕格新歌MV邀同門師弟陳昊森演出。（華研國際提供）

(中時 )