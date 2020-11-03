1名女國中生到中市1棟大樓上輔導課，課後在管理室等爸爸來接，豈料，年近7旬男管理員與少女攀談，竟假意帶她進男廁內，強拉少女的手碰觸他的生殖器及胸部猥褻得逞，少女驚嚇下樓見到爸爸，反映遭遇，經家屬報警。台中地院依妨害性自主判管理員徒刑1年7月，緩刑3年，仍可上訴。

判決書指出，13歲女國中生在2018年間到台中市1棟社區大樓上輔導課，課後在1樓警衛室等父親來接，年近7旬的男警衛與她攀談，竟生歹念，晚間8時許將少女帶到2樓的男廁內，還強拉少女的手去觸摸他的生殖器及胸部，少女驚嚇害怕要抽回手，警衛捉住手不讓少女離手，少女驚慌掙脫。

少女驚嚇下樓見到爸爸已抵達，告知爸爸遭遇，經報警處理，警方調閱大樓監視器影像循線查知。

台中地院法官審酌，涉案警衛坦承犯行，與被害人及家屬調解，已提早履行賠償責任，悔意殷切、態度良好，並取得被害人及家屬諒解，依妨害性自主等罪判徒刑1年7月，緩刑3年。

(中時 )