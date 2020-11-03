半導體測試介面廠精測(6510)受惠5G及高速運算（HPC）測試需求暢旺，帶動2020年第三季營收12.01億元、稅後淨利2.86億元、每股盈餘（EPS）8.75元齊創新高，累計前三季稅後淨利6.98億元、每股盈餘達21.32元，亦創同期新高。

精測2020年第三季合併營收12.01億元，季增13.6％、年增8.98％，改寫歷史新高。毛利率55.01％、營益率30.9％，優於第二季54.14％、27.97％及去年同期54.79％、28.03％，紛創2年來、近4年高點。

雖然精測受新台幣強升影響，匯損致使第三季業外虧損擴大，但在營收規模創高、本業獲利躍升拉抬下，稅後淨利達2.86億元，季增達22.94％、年增達15.82％，每股盈餘達8.75元，雙創歷史新高。

累計精測前三季合併營收31.58億元、年增32.79％，改寫同期新高。毛利率54.03％、營益率28.02％，分創同期次高、近3年同期高點。雖然匯損致使業外轉虧，稅後淨利仍達6.98億元、年增達52.13％，每股盈餘21.32元，雙創同期新高。

精測表示，5G應用服務已自基礎建設端發展至智慧營手機應用端，相關服務應運而生、帶動所需晶片測試需求，推升精測測試介面服務營收成長。其中，手機應用處理器（AP）占比自50.4％升至56.2％，高速運算（HPC）亦自1.6％躍升至6.5％。

至於精測近期積極發展的探針卡新產品，受部分客戶驗證遞延影響，第三季營收占比自22％降至16％，但相關遞延訂單需求將在之後陸續補回，挹注營運成長動能。

精測亦公布10月自結合併營收3.76億元，雖因步入淡季而月減8.2％、仍年增6.5％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡2.71億元，月減13.24％、年減3.16％。IC測試板0.55億元，月減12.44％、年增21.14％。技術服務與其他0.49億元，月增37.51％、年增81.31％。

累計精測前10月合併營收35.35億元、年增29.4％，續創同期新高。其中，晶圓測試卡27.79億元、年增達50.19％，IC測試板4.92億元、年增3.53％，技術服務與其他2.68億元、年增4.14％。

精測總經理黃水可表示，雖然第四季營運仍有淡季效益，但看好5G及HPC相關晶片測試介面需求持續成長，對明年營運審慎樂觀，看好探針卡業務可望繳出雙位數成長，其中高毛利的垂直探針卡（VPC）可望突破25％，使整體毛利率持穩50～55％目標區間。

(時報資訊)