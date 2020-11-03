第三季鋼市走出谷底，中鋼第三季開月盤的熱軋等產品逐月調漲，不鏽鋼上游燁聯也逐月調漲帶動；中鴻(2014)第三季轉盈，單季每股盈餘0.17元；不鏽鋼下游加工廠彰源(2030)第三季轉盈，每股EPS為0.22元，並挹注前三季轉盈。

中鴻第三季營收回升至92.43億元，營業淨利1.3億元，本業轉盈，加上業外淨利1.19億元，第三季單季比第二季轉盈，淨利歸屬於母公司業主2.49億元，單季每股淨利為0.17元，將上半年的虧損彌補一半。

上半年鋼市低迷，鋼價走低，使得中鴻今年前三季仍虧損，每股淨損0.17元。前三季營收271.92億元，營業淨損3.35億元，歸屬於母公司淨損2.38億元，每股淨損0.17元。

另外，不鏽鋼管廠彰源第三季受惠鎳價及不鏽鋼價持續上揚，單季轉盈，每股EPS為0.22元，也帶動前三季轉盈，前三季每股稅後淨利0.01元。

彰源第三季營收回升至27.62億元，毛利率回升至10%；營業淨利約9918萬元；淨利歸屬於母公司業主6481萬元，單季每股淨利為0.22元。

彰源前三季同步轉盈，前三季營收77.27億元，營業淨利9529萬元；歸屬於母公司淨利414萬元，每股盈餘0.01元。

(時報資訊)