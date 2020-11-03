瑞昱(2379)今(3)日舉辦法人說明會，瑞昱第三季各產品線均穩定成長，每股稅後純益4.83元，獲利創新高，展望第四季，瑞昱看好大部分產品線持續維持動能，且也會續延到明年第一季。

瑞昱第三季營收224.09億元，季增加29.25%、年增加39.68%，單季稅後純益25.09億元，季增加23.72%，年增加30.54%，每股稅後純益4.83元，瑞昱第三季營收、獲利同創新高，單季毛利率41.35%，季減少3.4個百分點，年減少1.53個百分點。

瑞昱累計前三季營收556.75億元，年增加26.36%，累計稅後純益61.68億元，年增加19.84%，每股稅後純益12.1元，毛利率為42.66%，年減少1.05個百分點。

瑞昱第三季業外獲利約1億元，相較第二季下滑，主要是全球執行貨幣寬鬆導致存款利率降低以及新台幣升級；瑞昱第三季PC比上非PC營收占比為31:69，非PC產品相較第二季成長。

發言人黃依瑋表示，瑞昱第三季存貨週轉天數第62天，相較第二季的89天，也顯示出強勁的市場需求，加上供應鏈緊張。

以各品項產品來說，黃依瑋表示，瑞昱第三季各類終端應用、PC相關、IP Cam、USB乙太網，還有各類型交換器在第三季都非常強勁，第四季也會持續；乙太網路第三季需求明顯反彈這種強勁需求將會持續第四季；至於WiFi也預計第四季會持續強勢，甚至會延續到明年第一季，另外，PON第三季表現不錯，第四季也會持續，並也延伸到明年第一季；TWS(無線藍藍芽)部分，第二季尾聲就已經開始回溫，第四季樂觀看好。

瑞昱第四季各產品線普遍樂觀成本，惟電視方面，第三季應該是高點，第四季會下滑 ，但是緩和下滑，幅度不會太大，2021年則偏向持平，應該是兩年巨幅成長後，市場沒有太大的成長性，今年4K的滲透率約50%，但往8K邁進的速度應該不會很快，故8K所帶動的電視動能成長有限。

(時報資訊)