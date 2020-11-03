美國總統大選投開票前夕，美國藝術家格雷琴．安德魯以其「搜索引擎藝術」，進行《下一任美國總統》的創作，讓人們在使用Google搜索「THE NEXT AMERICAN PRESIDEN」時，出現的前幾張圖片都是安德魯的作品，這些圖片多是女性化的花朵、蝴蝶等，她以「願景板」為概念，「希望下一位美國總統保持某些價值觀和特質」。

安德魯曾任Google工程師18個月，2012年她離開了軟體設計而進入藝術界，她的「搜索引擎藝術作品」起源於無意間將模仿比利．柴爾德的作品放上網後，她發現由於網路無法察覺原件和仿作的差別，因此在搜索「柴爾德」時，她的版本會優先出現，意識到「由於網路無法解析慾望」而開啟她操縱網路搜索的行為藝術手法。

安德魯以藝術作品表現美國總統應有的品質。（取自格雷琴．安德魯官網）

安德魯以藝術作品表現美國總統應有的品質。（取自格雷琴．安德魯官網）

透過《下一任美國總統》，她將網站視為「網路藝術視覺委員會」，藉以可視化地顯示下一任美國總統，並以願望板的方式設定她想要的下一位美國總統的特質和價值觀，也包括了她希望下一位美國總統應閱讀的清單，如湯姆．萊特的《鯨吞億萬》、山姆·魁諾伊斯的《夢之地》、精神病學家貝塞爾．范科克的《身體保持得分》等46本書。她沒有選擇任何一位候選人的圖像而是以藝術作品來表現，她表示是「選擇持久的品質，我相信我們可以達成共識。」

安德魯以搜索引擎優化技術來操縱搜索結果，但她表示這將是和宇宙、網路共同創造的未來，她示範指出，要可視化下一任美國總統，步驟一是先在腦中想清楚自己想要的是什麼樣的人「我希望下一位美國總統尊重法律、人類和自然。我希望下一位美國總統有效率和充滿愛心」；步驟二則是向宇宙詢問「能給我下一位美國總統嗎？」而後相信宇由正孕育著有自己所珍視的所有價值觀的下任美國總統。

去年2月，格雷琴．安德魯也曾以她命名為「搜索引擎藝術」的手法，將其藝術品圖像顯示為洛杉磯弗瑞茲藝術博覽會中最優先被關注的內容，藉此「願景」形式，她希望網民參與並自問下一任美國總統應有的特質，並相信這樣的人將讓其他人從中受益。

(旺報 )